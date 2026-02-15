Alfredo a C’è Posta ritrova Concetta dopo 64 anni | Ho dimenticato tutto amo mio marito poi il colpo di scena

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo, il barbiere di 78 anni, ha ritrovato Concetta a C’è Posta dopo 64 anni di distanza, portando con sé ricordi ancora vivi e un cuore agitato. La loro riunione ha emozionato il pubblico e ha rivelato come il tempo possa cambiare, ma non cancellare i sentimenti. Alfredo ha confessato di aver dimenticato tutto tranne il suo attaccamento a suo marito, lasciando spazio a un momento di grande sorpresa nel programma.

A C’è Posta per Te la storia di Alfredo, il barbiere che dopo oltre sessant'anni ha cercato il suo primo amore, Concetta. Un viaggio nel tempo dal 1962 a oggi, finito però con un rifiuto gelido: "Io sto bene con mio marito". Ma per l'uomo arriva un colpo di scena inaspettato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L’esperimento di James: “Ho respirato i gas di scarico del traffico, poi ho analizzato il mio sangue”

Un uomo ha deciso di mettersi davanti al traffico di Londra e respirare i gas di scarico.

Prete accoltellato alla gola in strada a Modena: “Prima ho sentito il colpo alle spalle e poi ho visto un uomo”

Un sacerdote colombiano di 45 anni, Don Rodrigo Grajales Gaviria, è stato accoltellato alla gola in strada a Modena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La storia di Alfredo - C'è posta per te Clip | Witty TV; Delegazione di Brescia, il numero uno Alfredo Zanetti chiede più correttezza Troppi episodi spiacevoli, serve più rispetto per arbitri e regole; Memoria del beato Alfredo Cremonesi, Messe in cattedrale e a Ripalta Guerina; Alfredo, il volo della speranza dagli Usa dopo 47 giorni dall’incidente in bici a Miami.

alfredo a c èGaffe a C’è posta per te 2026, Alfredo trova Concetta ma non è lei! Non lo conosco/ Mai stata a TorinoGaffe a C'è posta per te 2026, Alfredo cerca e trova Concetta ma non è lei! Non lo conosco. Mai stata a Torino! ... ilsussidiario.net

alfredo a c èAlfredo cerca Concetta a C’è posta per te 2026: la trova ma lei chiude schifata/ Sono sposata! Finale amaroAlfredo cerca Concetta a C'è posta per te 2026 dopo 64 anni: la trova ma lei chiude schifata: Sono sposata! Finale amaro ... ilsussidiario.net