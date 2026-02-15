Alfredo a C’è Posta ritrova Concetta dopo 64 anni | Ho dimenticato tutto amo mio marito poi il colpo di scena

Alfredo, il barbiere di 78 anni, ha ritrovato Concetta a C’è Posta dopo 64 anni di distanza, portando con sé ricordi ancora vivi e un cuore agitato. La loro riunione ha emozionato il pubblico e ha rivelato come il tempo possa cambiare, ma non cancellare i sentimenti. Alfredo ha confessato di aver dimenticato tutto tranne il suo attaccamento a suo marito, lasciando spazio a un momento di grande sorpresa nel programma.

A C'è Posta per Te la storia di Alfredo, il barbiere che dopo oltre sessant'anni ha cercato il suo primo amore, Concetta. Un viaggio nel tempo dal 1962 a oggi, finito però con un rifiuto gelido: "Io sto bene con mio marito". Ma per l'uomo arriva un colpo di scena inaspettato.