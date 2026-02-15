Alcaraz e Sinner ingaggio di lusso per giocare a Doha | 1,2 milioni di dollari a testa
Alcaraz e Sinner partecipano a un torneo a Doha perché gli organizzatori qatarioti hanno deciso di investire molto, offrendo loro 1,2 milioni di dollari ciascuno. La cifra elevata ha attirato i due campioni, che arrivano nel Qatar pronti a sfidarsi su un campo di livello internazionale. Domani inizia il torneo ATP 500, un evento che promette grande spettacolo.
I primi due giocatori del mondo, Alcaraz e Sinner, tre top 10 (con Bublik), sette top 20 (con Medvedev, Rublev, Mensik e Khachanov): è di lusso il tabellone del torneo di Doha, al via domani. E tra gli iscritti c’era anche Djokovic, peraltro ambassador di Qatar Airways, che alla fine ha dato forfait. Mentre il presidente dell’Atp Gaudenzi pianifica un circuito "premium" per il 2028, con i Masters al centro e l’ingresso della tappa saudita, gli organizzatori dei tornei delle categorie inferiori (500 e 250) si interrogano sulle ricadute future. C’è chi teme di scomparire, come le tappe della "gira" sudamericana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alexander Zverev punge Alcaraz e Sinner: “Guadagnano 50 milioni di dollari l’anno, non tutti possono saltare i tornei”
Alexander Zverev non le manda a dire.
Alcaraz-Sinner, si riparte da Seul: due milioni di euro a testa per l’esibizione (chi vince gli Open d’Australia, ne guadagna 2,4)
Domani alle 8 ora italiana si disputa a Seul il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, primo grande evento della stagione tennistica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Alcaraz: La rivalità con Sinner è sana, ci spinge a migliorareIl numero uno del ranking parla a Sky alla vigilia dell'Atp di Doha: Mi piace molto, anche se ci sono grandi sbalzi di temperatura e ci si deve adattare. E sulla sana rivalità con Sinner: Ci ... sport.sky.it
ATP Doha 2026: il tabellone di Sinner e Alcaraz a confronto. Spagnolo più fortunatoL’eterna sfida si rinnova. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si ritroveranno a Doha per un ATP 500 dai forti connotati da Masters 1000, considerando ... oasport.it
Sono interista (non last minute, e mi chiedo cosa sarebbe stato con i social il giorno dopo Iuliano/Ronaldo in quel '98, per fortuna non c'era X) ma questa foto è il contrario dell'esempio offerto da Alcaraz/Sinner per intenderci. Brutta vera. x.com
Sinner-Alcaraz a Doha, riparte il duello: chi sfidano Jannik e Carlos al 1° turno, ecco il tabellone facebook