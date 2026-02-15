Alcaraz e Sinner partecipano a un torneo a Doha perché gli organizzatori qatarioti hanno deciso di investire molto, offrendo loro 1,2 milioni di dollari ciascuno. La cifra elevata ha attirato i due campioni, che arrivano nel Qatar pronti a sfidarsi su un campo di livello internazionale. Domani inizia il torneo ATP 500, un evento che promette grande spettacolo.

I primi due giocatori del mondo, Alcaraz e Sinner, tre top 10 (con Bublik), sette top 20 (con Medvedev, Rublev, Mensik e Khachanov): è di lusso il tabellone del torneo di Doha, al via domani. E tra gli iscritti c’era anche Djokovic, peraltro ambassador di Qatar Airways, che alla fine ha dato forfait. Mentre il presidente dell’Atp Gaudenzi pianifica un circuito "premium" per il 2028, con i Masters al centro e l’ingresso della tappa saudita, gli organizzatori dei tornei delle categorie inferiori (500 e 250) si interrogano sulle ricadute future. C’è chi teme di scomparire, come le tappe della "gira" sudamericana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz e Sinner, ingaggio di lusso per giocare a Doha: 1,2 milioni di dollari a testa

Alexander Zverev non le manda a dire.

Domani alle 8 ora italiana si disputa a Seul il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, primo grande evento della stagione tennistica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.