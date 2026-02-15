Albanese Travaglio smentisce Sallusti sul Nove | Falso che sia antisemita mai una sua parola contro gli ebrei

Alessandro Sallusti ha accusato Francesca Albanese di essere antisemita, ma Marco Travaglio ha immediatamente smentito questa affermazione, sottolineando che l’ex direttore di Libero e de il Giornale ha detto il falso. Travaglio ha aggiunto che Albanese non ha mai pronunciato parole offensive contro gli ebrei, e ha definito le sue accuse prive di fondamento. La disputa è scoppiata dopo che Sallusti ha pubblicato un commento critico sulla relatrice dell’Onu, suscitando reazioni contrastanti sui social.

Accuse da parte dell'ex direttore di Libero e de il Giornale, Alessandro Sallusti, nei confronti della relatrice dell'Onu, Francesca Albanese. Ospite di Accordi&Disaccordi, Sallusti chiama la chiama ripetutamente "signora Albanese" (con l'intento di sminuirla) e poi la definisce " antisemita " e "pro-Hamas": "La signora Albanese ha il diritto di dire ciò che crede, ma che sia antisemita e pro-Hamas è ampiamente documentato. Ma il problema non è la signora Albanese, che non è nessuno, ma è l'Onu, che è su quelle posizioni". Lo smentisce il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presente in studio nella trasmissione condotta da Luca Sommi: "Antisemita vuol dire che ce l'ha con gli ebrei.

