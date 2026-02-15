Agrigento urbanizzazione illegale | TAR condanna il Comune a 60mila euro di risarcimenti ai proprietari

Il Tribunale amministrativo di Palermo ha condannato il Comune di Agrigento a pagare quasi 60 mila euro di risarcimenti ai proprietari di terreni coinvolti in un caso di urbanizzazione illegale. La causa si è aperta dopo che le autorità locali hanno approvato, senza rispettare le norme, interventi edilizi su aree protette, causando danni economici ai proprietari. In tribunale, i proprietari hanno dimostrato che le scelte del Comune hanno alterato il valore delle loro proprietà, portando a questa decisione di risarcimento.

Agrigento, Urbanizzazione Illegale Costata Cara al Comune: Quasi 60 Mila Euro di Risarcimenti. Agrigento è chiamata a saldare un conto con il passato urbanistico. Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato il Comune a risarcire i proprietari di otto particelle di terreno nella zona di San Giusippuzzu e Fontanelle, per un ammontare complessivo di quasi 60 mila euro. La causa? Opere di urbanizzazione realizzate su terreni mai formalmente espropriati, una situazione che si trascina dal 2016 e che ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Genitori responsabili per i reati dei figli, il Tribunale condanna per carenze educative e liquida risarcimenti per 130mila euro ai danni della vittima Il Tribunale ha condannato genitori per carenze educative, stabilendo un risarcimento di 130mila euro a favore della vittima. Opere di urbanizzazione realizzate su terreni mai espropriati, il Comune paga quasi 60 mila euro Il Comune di San Giusippuzzo-Fontanelle si trova a dover pagare quasi 60 mila euro per lavori di urbanizzazione realizzati su terreni mai espropriati, a causa di un progetto che risale a anni fa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Villaggio Mosè, 50 milioni incassati in 30 anni e zero opere: Di Rosa lancia la diretta verità Per oltre trent’anni Villaggio Mosè ha rappresentato una delle principali fonti di entrata per le casse del Comune di Agrigento. Oneri di urbanizzazione, sanatorie facebook