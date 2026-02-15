Agrigento elezioni | Area Progressista allerta su trattative a porte chiuse e rischio spartizione ruoli politici

L’Area Progressista di Agrigento denuncia trattative segrete tra i partiti, che potrebbero portare a una spartizione dei ruoli chiave senza coinvolgere i cittadini. La preoccupazione riguarda le decisioni prese dietro le quinte, lontano dagli occhi degli elettori. Nei quartieri si parla di accordi non trasparenti che potrebbero influenzare il futuro amministrativo della città.

Agrigento, elezioni a rischio spartizione: l’Area Progressista chiede un cambio di passo. Agrigento è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative. L’Area Progressista ha espresso forte preoccupazione per un possibile ritorno a logiche di spartizione dei ruoli e delle risorse tra le forze politiche, accusando di voler trasformare la politica in un mero affare economico. Il portavoce Nuccio Dispenza lancia un appello per un rinnovamento radicale dell’etica e dei metodi politici. Un’escalation di trattative a porte chiuse. Le trattative tra i partiti per la definizione delle candidature e la ripartizione degli incarichi sono al centro della scena politica agrigentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.