Agostina e la quaterna al Lotto da 40 miliardi di lire nel 2001 | Fu un sogno oggi mi fa paura chi gioca tutto il giorno

Il 21 marzo 2001, Agostina ha vinto 40 miliardi di lire al Lotto, una somma che le ha cambiato la vita, dopo aver passato ore a giocare senza aspettarsi nulla. Quella sera, mentre seguiva le estrazioni in televisione, ha sentito il suo numero uscire e si è resa conto di aver ottenuto la vincita più alta di sempre. Ora, con il passare degli anni, dice di aver paura di chi gioca d’azzardo tutto il giorno, ricordando quel momento come un sogno che si è trasformato in realtà.

Venticinque anni fa la vincita con i "numeri di Padre Pio": "Vinsero tantissimi siciliani, io non li giocai, ma diventai popolarissima. Fummo inondati di messaggi di gente che ci ringraziava, ricordo con piacere quello di una madre che riuscì a fare operare suo figlio agli occhi. Adesso però non riesco a guardare gli anziani che dilapidano le loro pensioni nelle ricevitorie" Ventuno marzo 2001, sono passate da poco le otto di sera quando, su una tv privata palermitana, la conduttrice che sta leggendo le estrazioni del Lotto inizia a urlare "quaterna, quaterna, quaterna". Sulla ruota di Cagliari sono appena usciti l'1, il 45, il 67 e l'89.