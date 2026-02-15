Aggredisce i clienti di un bar e i militari Arriva il Daspo urbano

Il provvedimenti nei confronti di un 30enne di Alatri. Per tre anni non potrà accedere ai locali della provincia Daspo urbano per un 30enne di Alatri. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Alatri, nei giorni scorrsi, su richiesta del Questore di Frosinone hanno notificato il Daspo che dispone il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento. Il provvedimento in seguito a una dettagliata proposta avanzata dalla locale compagnia dei carabinieri, dopo un'istruttoria della polizia di Stato della Divisione Anticrimine. Nel settembre dello scorso anno l'indagato è stato arrestato per i reati di “minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A Ancona, un episodio di violenza ha coinvolto un uomo di 30 anni che ha aggredito gestori e dipendenti di un bar del centro cittadino.

