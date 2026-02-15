Il Comune di Montemurlo ha aggiornato il Piano di protezione civile dopo che il vecchio documento, in vigore da più di dieci anni, è stato criticato duramente dai cittadini e dalla politica locale a causa dell’alluvione di novembre 2023. Un dettaglio importante è che ora sono state inserite nuove zone a rischio e regole più chiare da seguire in caso di emergenza.

Il Comune di Montemurlo aggiorna il Piano di protezione civile. Il documento vecchio di oltre dieci anni è stato oggetto di numerose critiche da parte del centrodestra e dei cittadini dopo la tremenda alluvione di novembre 2023. Ora finalmente la giunta ha adottato il nuovo piano che raccoglie e coordina le procedure di intervento per fronteggiare calamità ed emergenze sul territorio. Redatto in collaborazione con Anci, il Piano è pensato come uno strumento semplice e flessibile, di facile consultazione, con norme e procedure da attivare in base al tipo di emergenza. Al suo interno sono mappati i principali rischi: idraulico e idrogeologico, temporali forti, neve e ghiaccio, vento, rischio sismico e incendio d’interfaccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggiornato Piano protezione civile. Zone a rischio e regole da seguire

La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano di emergenza e protezione civile, adeguandolo alle nuove linee guida regionali e nazionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.