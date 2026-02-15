AEW | Lena Kross è All Elite firma ufficiale dopo il ritorno shock a Grand Slam Australia

Lena Kross ha firmato con AEW dopo il suo ritorno a Grand Slam Australia, evento che ha sorpreso molti fan. La giovane wrestler ha dimostrato di voler restare nel roster, firmando il contratto proprio al termine della serata. Un dettaglio che ha fatto discutere: durante l’incontro, ha mostrato un nuovo look che ha catturato l’attenzione di tutti.

Lena Kross non si è limitata a presentarsi ad AEW Grand Slam Australia, ha ufficialmente firmato con la compagnia. Dopo la sua prima apparizione in AEW da luglio 2025, avvenuta il 14 febbraio 2026 a Sydney, Kross ha perso pochissimo tempo prima di lasciare il segno. Si è schierata al fianco di Megan Bayne e Penelope Ford al termine del loro match contro Willow Nightingale e Harley Cameron, per poi colpire a sorpresa proprio la Cameron con una TKO Cutter, subito dopo che le campionesse avevano difeso con successo l’ AEW Women’s Title. Tony Khan ufficializza: Lena Kross è All Elite. Poche ore dopo, Tony Khan ha reso tutto ufficiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

L’evento AEW Grand Slam Australia 2026 si è svolto a Sydney, portando in scena incontri emozionanti e decisivi che hanno coinvolto numerosi wrestler locali e internazionali.

Lena Kross si avvicina al suo debutto in All Elite Wrestling a causa dei numerosi annunci e promozioni fatte dalla federazione, che fanno crescere l’attesa tra i fan.

