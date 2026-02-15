L’istituto Hack ha concluso i lavori di ristrutturazione e torna a ospitare gli studenti all’interno delle proprie aule. Dopo mesi di lezioni in container montati nel cortile, gli studenti tornano a seguire le lezioni tra le pareti della scuola. La ricostruzione ha permesso di ripristinare i locali originali, offrendo un ambiente più confortevole e sicuro per l'intera comunità scolastica.

Finalmente di nuovo in classe dentro la scuola e non più nelle aule prefabbricate collocate nel giardino all’esterno dell’edificio. Saranno riconsegnati domani all’ istituto comprensivo Margherita Hack i locali interessati dall’ adeguamento tecnico funzionale del lotto 1 della scuola media Garibaldi. Un intervento che ha permessso di rinnovare le tre aule già esistenti al primo piano, ma anche di realizzarne tre nuove al piano terra, recuperando così degli spazi fino a oggi occupati dagli uffici amministrativi e ‘ricollocando’ 150 studenti. "Un processo di riqualificazione del patrimonio scolastico – dice l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Landi (in foto) - finalizzato a recuperare spazi non utilizzati, ridurre il consumo di suolo e migliorare la qualità della vita scolastica, la sostenibilità ambientale ed energetica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio container, si torna in classe. Lavori terminati all’istituto Hack

Da oggi, venerdì 23 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica Pescara-Foggia torna alla normalità.

L'istituto Marconi-Hack si unisce nel dolore per la scomparsa della professoressa Marika De Meo, figura di spicco e insegnante instancabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.