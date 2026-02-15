Addio a Orazio Russo | il cuore del Catania si ferma a 52 anni

Orazio Russo è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi del Catania. Russo, ex attaccante e figura storica del club, aveva segnato numerosi goal e conquistato il rispetto di tanti appassionati. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra gli ex compagni e gli sportivi che lo avevano seguito durante la sua carriera.

Chi era Orazio Russo e quale eredità lascia. Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Orazio Russo, ex attaccante e storico protagonista del Catania, spentosi all'età di 52 anni dopo una lunga malattia. Russo, originario della Sicilia, aveva debuttato in Serie A nel 1993 con il Lecce, all'epoca guidato da Nedo Sonetti, e nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Spal, Savoia, Acireale, Padova, Perugia e Gela. Particolarmente legato all' Acireale, di cui è stato capitano, Russo ha realizzato 30 gol, ma è con il Catania che il suo nome resterà scolpito nella memoria dei tifosi.