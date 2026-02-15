Accademia di Santa Sofia performance di Danilo Squitieri al ‘Sant’Agostino’

Danilo Squitieri ha portato una performance al ‘Sant’Agostino’ durante il sesto evento della stagione artistica 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università del Sannio e il Banco BPM. La serata ha attirato un pubblico numeroso, interessato alle sue interpretazioni di brani classici, che hanno riscosso applausi calorosi.

Sesto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell' Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio "Nicola Sala", l'Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri, sabato 14 febbraio, sul palco dell'Auditorium di Sant'Agostino di Benevento, si è esibito "Danilo Squitieri, violoncello. La grande evoluzione del linguaggio musicale tra '800 e '900". Il violoncello di Danilo Squitieri ha dato voce a Mieczyslaw Weinberg, amico di Sostakovic, perseguitato e a lungo dimenticato. Riscoperto anche grazie a Jacqueline du Pré, è tornata a risplendere una delle voci più intense del Novecento russo, offrendo un itinerario tra sofferenza, memoria e riscossa musicale.