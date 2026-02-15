Abbiamo saputo essere pazienti al momento giusto e portare a casa la vittoria

La Virtus Bologna ha vinto la partita contro Udine grazie alla gestione paziente del ritmo di gioco, che ha permesso di mantenere la calma nei momenti decisivi. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato come la squadra abbia lavorato sodo per capitalizzare le occasioni e sfruttare le debolezze dell’avversario. Un dettaglio chiave è stato l’ottimo lavoro difensivo nei minuti finali, che ha impedito agli avversari di recuperare.

Una conferenza stampa ha fornito una lettura chiara della vittoria della Virtus Bologna contro Udine, offrendo una sintesi puntuale delle dinamiche che hanno guidato l'esito. Le osservazioni dell'allenatore Dusko Ivanovic mostrano una valutazione basata su esecuzione, equilibrio tra fase offensiva e coesione difensiva, e gestione del ritmo anche quando la partita si faceva impegnativa. Ivanovic ha descritto la sfida come partita difficile ma ottenuta con una vittoria meritata. Ha aggiunto che l'avvio è stato incisivo e che il quintetto ha dimostrato compattezza fin dai primi minuti. In attacco è stata valorizzata la condivisione del pallone, mentre in difesa si è mostrata una presenza continua, capace di limitare gli spazi avversari.