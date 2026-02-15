A27 Vittorio Veneto Nord | notte di chiusura per lavori di sicurezza Deviazioni consigliate su Belluno e Venezia

La stazione di Vittorio Veneto Nord sull’autostrada A27 rimarrà chiusa tra le 22:00 di lunedì 16 e le 6:00 di martedì 17 febbraio 2026, a causa di lavori di sicurezza. I lavori notturni sono stati programmati per migliorare le condizioni della strada e garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti. Durante questa chiusura, le deviazioni saranno indicate verso le uscite di Belluno e Venezia, per evitare disagi alla viabilità.

A27, Chiusa la Stazione di Vittorio Veneto Nord per Lavori di Sicurezza. La stazione di Vittorio Veneto Nord, sull'autostrada A27 Venezia-Belluno, sarà inaccessibile al traffico nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026, dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura è necessaria per interventi urgenti di manutenzione sulle barriere di sicurezza, un'operazione programmata per garantire un livello di sicurezza più elevato lungo l'arteria che collega il Veneto al Friuli Venezia Giulia. Un Piano di Manutenzione più Ampio. L'intervento rientra in un più ampio piano di ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture autostradali gestite da Autostrade per l'Italia.