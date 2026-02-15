Le squadre di pallavolo femminile di Serie A1 hanno disputato le ultime partite, con le grandi favorite che hanno ottenuto vittorie e Perugia che ha subito la retrocessione. Conegliano ha battuto in casa le umbre per 3-1, mentre Cuneo ha conquistato un'importante vittoria fuori casa contro Novara, mantenendo il quinto posto in classifica. Bergamo ha rimontato due set contro Firenze e ha vinto al terzo, lasciando il penultimo posto a Macerata.

Nella 25esima giornata del campionato di A1, vincono tutte le big. In coda, la Bartoccini Perugia retrocede dopo la sconfitta contro Conegliano. Cuneo si salva al tie-break e lascia al penultimo posto Macerata. Decisiva l'ultima giornata per decretare la seconda retrocessione. Tutto facile per la Savino del Bene che stende con un 3-0 secco la Cbf Macerata ed è matematicamente seconda. Le marchigiane, per quoziente set, si ritrovano al penultimo posto a 21 punti. Bene Bosetti (8 punti e Mvp), Antropova (16), Weitzel e Nwakalor (11 entrambe). La superiorità nei fondamentali è netta, con 14 muri per le toscane a fronte di 1 per le ospiti e con gli 8 errori alla battuta per Macerata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A1 donne: le big vincono, Perugia retrocede. Cuneo ok al 5°, lascia il penultimo posto a Macerata

Questa notte, a Busto Arsizio, le ragazze dell’A1 hanno battuto Cuneo con un netto 3-0.

Conegliano ha conquistato una vittoria importante contro Perugia grazie alle seconde linee, mentre Sillah e Adigwe si sono distinti in Serie A1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.