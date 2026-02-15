A Sant’Andrea il costone cede | crolla l’arco degli innamorati

A Sant’Andrea, il costone si è sgretolato ieri a causa dell’erosione causata dalle onde e dal maltempo, portando al crollo dell’arco “degli innamorati”. La scarpata si è sgretolata improvvisamente, lasciando un vuoto nel paesaggio costiero e modificando il profilo della costa. Questa perdita rappresenta un nuovo capitolo nel lento processo di sgretolamento della falesia, che da anni minaccia le strutture naturali e le zone circostanti.

