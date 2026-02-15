A Pisa la cena si tinge di giallo

Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20:00, nel Ristoro di Pisa, il ristorante di Via Francesco Squartini, 4, nella zona di Ospedaletto, la cena si tinge di giallo. Tra un piatto di antipasti tipici e uno di pietanze della migliore tradizione toscana a base di carne o di pesce i commensali saranno.🔗 Leggi su Pisatoday.it

A un decennio dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni, Fiumicello celebra la memoria del giovane ricercatore.

Pisa, la Cena sul ponte e la scenografia senza tempo dei lungarniRitorna a Pisa la celebre Cena sul ponte di Mezzo. Anche quest’anno l’estate pisana entra nel vivo con la cena esclusiva affacciata sulla scenografia mozzafiato dei lungarni. L’evento è parte del ... lanazione.it

Solidarietà, in 150 a tavola per la Cena dei talenti: raccolti 4mila euroPisa, 3 aprile 2025 – La solidarietà è protagonista alla seconda edizione della Cena dei Talenti organizzata dall'associazione Talenti Autistici aps e Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio ... lanazione.it

Sabato 28 febbraio ore 20:30 Black & White Marina di Pisa Cena servita 30€ menù pesce Ore 21.30 Lady Gaga Tribute Ore 23.30 In console Dj Kiko & Niko The Voice Ore 23:00 ingresso con consumazione Uomo 12€ - Donna 10€ Pr facebook