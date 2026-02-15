A Monza nasce l' App per spostarsi a piedi evitando le barriere architettoniche

A Monza in attesa di abbatterle concretamente si inizia a evitarle attraverso un’App. Stiamo parlando delle barriere architettoniche: quelle buche, dislivelli, gradini o comunque ostacoli che rendono difficoltoso il percorso lungo i marciapiedi e le isole pedonali della città a chi si trova in una condizione di fragilità (temporanea o permanente). Si chiama Tracce, la web app (ecco il link) progettata per supportare in modo concreto il Comune di Monza a mettere in atto (come prevede la legge) quel Piano urbano dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Quel PEBA che tutti i Comuni devono adottare e che garantisce a tutti di potersi muovere liberamente negli spazi pubblici.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il Comune di Monza introduce un nuovo navigatore inclusivo per aiutare chi affronta barriere architettoniche, come rampe mancanti e marciapiedi sconnessi.

Rendere accessibile l’auditorium San Domenico significa garantire a tutti la possibilità di partecipare e condividere momenti culturali.

