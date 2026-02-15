A Monza nasce l' App per spostarsi a piedi evitando le barriere architettoniche
A Monza, un'app è stata creata per aiutare le persone a evitare le barriere architettoniche lungo le strade della città, a causa delle difficoltà che queste ostacolano i cittadini con mobilità ridotta. L’app fornisce indicazioni in tempo reale su percorsi accessibili, segnalando buche, dislivelli e gradini. Un esempio concreto è la mappa interattiva che permette di individuare facilmente le vie più sicure e prive di ostacoli.
A Monza in attesa di abbatterle concretamente si inizia a evitarle attraverso un’App. Stiamo parlando delle barriere architettoniche: quelle buche, dislivelli, gradini o comunque ostacoli che rendono difficoltoso il percorso lungo i marciapiedi e le isole pedonali della città a chi si trova in una condizione di fragilità (temporanea o permanente). Si chiama Tracce, la web app (ecco il link) progettata per supportare in modo concreto il Comune di Monza a mettere in atto (come prevede la legge) quel Piano urbano dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Quel PEBA che tutti i Comuni devono adottare e che garantisce a tutti di potersi muovere liberamente negli spazi pubblici.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Verso una Monza senza ostacoli. Arriva il navigatore inclusivo contro le barriere architettoniche
Il Comune di Monza introduce un nuovo navigatore inclusivo per aiutare chi affronta barriere architettoniche, come rampe mancanti e marciapiedi sconnessi.
"Via le barriere architettoniche". Appello per l’auditorium S. Domenico
Rendere accessibile l’auditorium San Domenico significa garantire a tutti la possibilità di partecipare e condividere momenti culturali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
