A Montemaggiore poetando sotto le stelle con Stefano Sorcinelli

Stefano Sorcinelli ha aperto oggi a Montemaggiore la sesta edizione del festival di poesia, portando i partecipanti a recitare sotto il cielo stellato. La manifestazione si svolge a Colli al Metauro e quest’anno si concentra sulla poesia in dialetto, con letture e incontri all’aperto. La serata ha attirato molti appassionati, che hanno ascoltato le parole dei poeti tra le vie del paese.

Prende il via oggi la sesta edizione del festival itinerante di poesia a Colli al Metauro Tra meridiani e paralleli, poetando sotto le stelle che per questo 2026 sarà esclusivamente in dialetto. L'ideazione e l'organizzazione sono di Stefano Sorcinelli (foto), con la collaborazione dell'associazione Vivere Sereni, la partecipazione artistica del gruppo dialettale De Tra Vers e il patrocinio del Comune di Colli al Metauro, assessorato alla cultura. Questa tappa d'esordio è in programma per le 21 al Teatro di Montemaggiore, in piazza Italia. "Cosa aspettarsi?" domandano gli organizzatori. "Tante risate e divertimento, grazie ai De Tra Vers che proporranno declamazioni di poesie, scenette in dialetto, racconti e poesie musicate.