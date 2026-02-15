A Livigno tra una gara e l' altra spuntano giganti di neve alti 6 metri | sono le opere di Vania Cusini
A Livigno, durante le pause tra le competizioni, sono comparsi dei giganti di neve alti sei metri, realizzati dall’artista Vania Cusini. La neve, modellata con cura, si erge come sculture imponenti tra le vie del paese, attirando l’attenzione dei visitatori. Nei giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina, questa novità aggiunge un tocco di creatività alla scena locale.
( a skanews) — Mentre sono in corso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’Alta Valtellina vive giorni di entusiasmo e visibilità internazionale. Ma accanto alle competizioni a Livigno, il “Piccolo Tibet” lombardo, c’è un’altra forma di spettacolo che attira gli sguardi: le sculture di neve. A realizzarle è l’artista locale Vania Cusini, abituata a trasformare la materia prima della natura — legno, fieno o il manto bianco — in opere monumentali modellate a colpi di pala, sega e scalpello. «Vivendo a Livigno sono circondata dalla natura — spiega l’artista — e la neve diventa per me materiale fondamentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti
I ghiacciai sono in grave sofferenza a causa del caldo incessante, con la neve perenne ormai presente solo a 3.
Giovanni Franzoni fatica a Livigno: “Neve aggressiva, non sono entrato in gara. Ma l’ultimo intermedio…”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tra Livigno e Anterselva cene ad alta quota con vista piste olimpiche; Milano e Cortina, ma pure Bormio, Livigno, Anterselva e Val di Fiemme; Quanto costa vedere le Olimpiadi? Da Bormio a Livigno, viaggio tra le sedi di Milano Cortina; Dove mangiare a Bormio e Livigno durante le Olimpiadi Invernali 2026 (a pochi minuti dalle gare).
COCA-COLA PRESENTA THE PEAK A LIVIGNO(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2026 – The Peak a Livigno, l’esperienza immersiva che porta l’energia e la magia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con l’obie ... mi-lorenteggio.com
Tra Livigno e Anterselva cene ad alta quota con vista piste olimpicheMenu Tra Milano e Cortina i Giochi fanno altre tappe, tutte in montagna, tra Lombardia, Veneto e Alto Adige; Livigno, Predazzo, Anterselva. Chi ci va, sarà accolto da bellissimi paesaggi, neve (fresca ... repubblica.it
Vania Cusini. Andreas Lambrou · Olympic Games. Quando l’arte incontra lo spirito olimpico, nascono giganti di neve. Alta ben 4 metri, questa scultura dedicata allo Snowboard, celebra il cuore pulsante delle Olimpiadi a Livigno Un’opera monum facebook