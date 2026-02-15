A Livigno, durante le pause tra le competizioni, sono comparsi dei giganti di neve alti sei metri, realizzati dall’artista Vania Cusini. La neve, modellata con cura, si erge come sculture imponenti tra le vie del paese, attirando l’attenzione dei visitatori. Nei giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina, questa novità aggiunge un tocco di creatività alla scena locale.

( a skanews) — Mentre sono in corso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’Alta Valtellina vive giorni di entusiasmo e visibilità internazionale. Ma accanto alle competizioni a Livigno, il “Piccolo Tibet” lombardo, c’è un’altra forma di spettacolo che attira gli sguardi: le sculture di neve. A realizzarle è l’artista locale Vania Cusini, abituata a trasformare la materia prima della natura — legno, fieno o il manto bianco — in opere monumentali modellate a colpi di pala, sega e scalpello. «Vivendo a Livigno sono circondata dalla natura — spiega l’artista — e la neve diventa per me materiale fondamentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Livigno, tra una gara e l'altra, spuntano giganti di neve alti 6 metri: sono le opere di Vania Cusini

