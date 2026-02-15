A Lisbona, i libri gratis e le gite scolastiche per i figli sono fattori che migliorano la vita quotidiana, ma il sistema scolastico fatica a funzionare bene. Molti genitori si imbattono in lunghe code e risposte insoddisfacenti, proprio come succede in Italia. Per esempio, alcune famiglie devono attendere settimane per ricevere i materiali necessari ai bambini. Essere lontani dalla propria terra porta a un senso di isolamento che diventa difficile da affrontare.

Scegliere di sentirsi a casa in un luogo lontano ti costringe a confrontarti con un sentimento che spesso si vorrebbe evitare: la solitudine. Francesca Moja, che a Milano insegnava italiano agli stranieri, lo sa bene. Sa quanto sia importante conoscere una lingua per diventare cittadini, sa quanto sia spaventoso non avere nessuno a cui chiedere una mano. Per questo, quando ha deciso di lasciare Milano e si è trasferita a Lisbona, una delle prime cose che ha fatto è stata creare una rete di donne espatriate di ogni nazionalità, grazie a un semplice gruppo whatsapp. “Di giorno in giorno diventavamo sempre di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Lisbona libri gratis e molte gite per i miei figli a scuola. Ma anche qui, come in Italia, il sistema regge a fatica”

Michele, padre di tre bambini rapiti in Giappone, torna in Italia deciso a combattere.

Michele torna in Italia, deciso a non arrendersi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.