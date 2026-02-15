A Gaza non c'è nessuna tregua | quanti palestinesi sono morti da ottobre a oggi

Dalla cifra ormai riconosciuta di oltre 72 mila morti, ai malati lasciati senza evacuazione, il bilancio delle vittime a Gaza continua a crescere anche durante il cosiddetto cessate il fuoco. Tra numeri ufficiali e morti invisibili c'è infatti una "tregua" che, nella Striscia, non ha mai significato davvero la fine della guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gaza non è Auschwitz. È Auschwitz. Non è meno di Auschwitz; C’è solo acqua salata, come le lacrime di Gaza; Trump: A Gaza fatti grandi progressi c'è la pace in Medio Oriente - I coloni israeliani hanno distrutto una quindicina di case palestinesi in un villaggio vicino a Gerico.

Vita da inviato speciale per Gaza. Bruno Archi, nominato dal governo in attesa di una fase 2 che non c'èGrande attesa per l'audizione parlamentare dell'inviato speciale dell'esecutivo, che coordina le attività dei ministeri ma che in ... huffingtonpost.it

Ritorno a Gaza, 'in Egitto non c'è lavoro, ci manca la famiglia'Per la gente di Gaza il valico di Rafah è la porta sul mondo, e anche la via del ritorno a casa. Dopo due anni di guerra e la fuga in Egitto, sono già 22mila i residenti della Striscia che hanno ... ansa.it

Atleta che ricorda le vittime ucraine: squalifica. Atleti che rivendicano il servizio militare a Gaza: nessuna obiezione. Ma tutto bene facebook