A Gaza non c'è nessuna tregua | quanti palestinesi sono morti da ottobre a oggi
A Gaza, il numero di morti palestinesi supera ormai i 72 mila, e questa tragedia si aggrava ogni giorno. La causa è la mancanza di un vero armistizio, che non ferma le offensive e lascia molti feriti senza possibilità di evacuazione. I medici denunciano che le strutture sanitarie sono sovraccariche e senza risorse, mentre le famiglie piangono i loro cari nelle strade.
Dalla cifra ormai riconosciuta di oltre 72 mila morti, ai malati lasciati senza evacuazione, il bilancio delle vittime a Gaza continua a crescere anche durante il cosiddetto cessate il fuoco. Tra numeri ufficiali e morti invisibili c'è infatti una "tregua" che, nella Striscia, non ha mai significato davvero la fine della guerra.
Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’Idf
Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.
Gaza, raid Idf su Khan Younis , 7 palestinesi morti fra cui 2 bambini, Netanyahu si nasconde dietro un dito: "Hamas ha violato tregua" - VIDEO
