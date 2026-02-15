A Ganzirri la seconda edizione del Carnevale | VIDEO

A Ganzirri si svolge la seconda edizione del carnevale, ma il maltempo ha impedito la sfilata tradizionale. La pioggia intensa ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla parata di carri e maschere. Tuttavia, in piazza Cutugno sono stati allestiti stand e bancarelle, offrendo ai visitatori un’alternativa per passare il pomeriggio. Molti partecipanti si sono comunque radunati per godersi l’atmosfera e le attività all’interno della zona coperta.

Seconda edizione del carnevale a Ganzirri. Il maltempo non ha consentito la sfilata ma in piazza Cutugno gli stand hanno accompagnato le passeggiate dei presenti. La musica è stata curata dal Dj Andrea Zanghì. Le esibizioni dei gruppi coordinate da Mp Eventi con Maria Savina Proscia. Divertimento assicurato con Saverio Puleo e la Spank Animazione.Spazio anche alla salsicciata. Hanno preso parte gli artisti-artigiani con le loro esposizioni. Nell'isola pedonale allestita una mostra da Atm insieme ai Fratelli Fiumanò e Peppe Fundarò. Evento organizzato in collaborazione con Messinaservizi Bene Comune.