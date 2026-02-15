A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante delle Olimpiadi | n di pettorale tv streaming
Federica Brignone scende in pista oggi nel gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’oro nel superG. La sciatrice italiana, con il pettorale numero 8, affronterà la gara alle 10 di mattina, visibile in diretta su Rai e disponibile anche in streaming. La sua presenza si aggiunge alle attese per questa prova, che si svolge sulle piste di Cortina d’Ampezzo.
Federica Brignone tornerà in scena alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel superG e si rimetterà in gioco nel gigante che andrà in scena domenica 15 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00). La Campionessa del Mondo di specialità disputerà la seconda prova tra le porte larghe dopo il terribile infortunio di inizio aprile: era stata eccellente sesta a Kronplatz lo scorso 20 gennaio, in occasione del suo rientro assoluto a livello agonistico. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E 13.30 La fuoriclasse valdostana avrà la possibilità di sciare senza pressioni, con la tranquillità di chi è già salito sul gradino più alto del podio e ha fatto suonare l’Inno di Mameli, entrando per sempre nella storia considerando il suo recupero fisico ai limiti dell’impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora parte Federica Brignone oggi, superG Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming
Questa mattina Federica Brignone ha confermato la sua presenza nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
A che ora parte Federica Brignone oggi, seconda discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streaming
Federica Brignone scenderà in pista alle 11.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: A che ora parte Giacomel? E Hofer? Startlist dell'Individuale maschile; A che ora parte Dorothea Wierer oggi, Individuale Olimpiadi 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora parte Vinatzer? E Franzoni? La startlist del gigante; A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Olimpiadi Bormio 2026: n. di pettorale, tv, streaming.
A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa: n. di pettorale, tv, streamingDomenica 8 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si ... oasport.it
A che ora parte Sofia Goggia oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la ... oasport.it
Tornano in pista Sofia Goggia e Federica Brignone. Speranze nello skeleton facebook
#Bremer omaggia Federica #Brignone: “Complimenti, abbiamo condiviso il percorso di recupero insieme. Sei di ispirazione” x.com