Federica Brignone scende in pista oggi nel gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’oro nel superG. La sciatrice italiana, con il pettorale numero 8, affronterà la gara alle 10 di mattina, visibile in diretta su Rai e disponibile anche in streaming. La sua presenza si aggiunge alle attese per questa prova, che si svolge sulle piste di Cortina d’Ampezzo.

Federica Brignone tornerà in scena alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel superG e si rimetterà in gioco nel gigante che andrà in scena domenica 15 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00). La Campionessa del Mondo di specialità disputerà la seconda prova tra le porte larghe dopo il terribile infortunio di inizio aprile: era stata eccellente sesta a Kronplatz lo scorso 20 gennaio, in occasione del suo rientro assoluto a livello agonistico. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E 13.30 La fuoriclasse valdostana avrà la possibilità di sciare senza pressioni, con la tranquillità di chi è già salito sul gradino più alto del podio e ha fatto suonare l’Inno di Mameli, entrando per sempre nella storia considerando il suo recupero fisico ai limiti dell’impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming

Questa mattina Federica Brignone ha confermato la sua presenza nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone scenderà in pista alle 11.

