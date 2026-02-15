A che ora il salto con gli sci domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 16 febbraio italiani in gara streaming

Il salto con gli sci di domani a Predazzo si svolge alle 14:30 e sarà trasmesso in diretta in tv. La gara, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vedrà gli atleti italiani impegnati in una sfida importante. La competizione si svolgerà sul trampolino più grande del comprensorio e attirerà molti appassionati lungo le piste e davanti agli schermi.

Domani il trampolino grande di Predazzo sarà teatro dell’ultima gara del salto con gli sci valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di lunedì 16 febbraio è in programma il Super Team maschile, una prova a coppie che sostituisce di fatto (per una questione legata alle quote) il tradizionale evento a squadre riservato ai quartetti. L’Italia si presenterà al via della competizione schierando con ogni probabilità Giovanni Bresadola e Alex Insam, che proveranno ad inseguire il difficile obiettivo di un piazzamento nelle prime otto posizioni. Per quanto riguarda i piani alti della classifica, i Paesi più accreditati per il successo finale sono Giappone e Austria, con un gradino sotto Slovenia, Norvegia, Polonia e Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

