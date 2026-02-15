A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 16 febbraio italiani in gara streaming

Il freestyle femminile al Big Air di Livigno si svolge domani, 16 febbraio, causando l’attesa tra gli appassionati di sport invernali. La finale si terrà allo Snow Park, e tra le concorrenti ci sono anche atlete italiane pronte a dare il massimo. La gara sarà trasmessa in diretta TV e online, permettendo a tutti di seguire ogni salto e ogni emozione dal vivo.

Domani, lunedì 16 febbraio, allo Snow Park di Livigno andrà in scena l'attesissima finale del Big Air femminile, segmento valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un evento che si preannuncia spettacolare, non a caso pianificato nelle ore serali, per garantire attenzione e grande effetto scenico. L'Italia – ed è davvero bellissimo poterlo dire – sarà rappresentata da ben due atlete. In occasione delle qualifiche infatti Flora Tabanelli si è piazzata al sesto posto, ben completando due run su tre facendo intravedere ampio margine. Con lei ci sarà anche Maria Gasslitter che, dopo aver centrato l'ultimo atto nello slopestyle, si è ripetuta anche in questa specialità, dimostrandosi in totale stato di grazia.