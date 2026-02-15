A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 16 febbraio italiani in gara streaming

Il curling di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia alle 10:00, perché le due squadre italiane si preparano a scendere in pista. Questa mattina, infatti, gli atleti italiani si sono allenati intensamente per il match che trasmetteranno in diretta televisiva. La partita più attesa si svolgerà nel primo pomeriggio e sarà possibile seguirla anche in streaming online.

Nuovo giorno, nuove partire per le due Nazionali italiane di curling attualmente impegnata nei rispettivi tornei alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, lunedì 16 febbraio, scenderanno infatti in pista entrambe le compagini, seppur con due situazioni molto differenti. Dopo una sessione mattutina (inizio ore 9.05) che vedrà coinvolte le partite del circuito femminile Svezia-Svizzera, Cina-Canada e Danimarca-Gran Bretagna, alle 14:05 faranno il loro ingresso gli uomini capitanati da Joel Retornaz, chiamati ad una sfida contro la Cina, mentre al loro fianco si giocheranno Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada e Svezia-Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, italiani in gara, streaming A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming #Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: A che ora parte Brignone in gigante? E Goggia? La startlist; A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming; Gigante femminile Olimpiadi 2026 con Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in diretta; A che ora parte Goggia? E Brignone? La startlist del SuperG. Napoli-Roma (Serie A): a che ora si gioca, dove vederla in tv e pronosticoLe informazioni sul Derby del Sole valido per la 25ª giornata di Serie A. msn.com A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante femminile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante femminile. L'appuntamento è per domani, domenica 15 ... oasport.it Curling, dal ghiaccio scozzese alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: evoluzione e successo di una disciplina sportiva che acquista popolarità x.com Scandalo nel curling alle Olimpiadi, c'è una squadra accusata di barare: "Vaffan..." facebook