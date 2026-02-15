A C'è Posta per Te Melania e Katia provano a riavvicinarsi al padre | Mi hanno sp***anato su Facebook

A C'è Posta per te del 14 febbraio la storia di due figlie che fanno di tutto per recuperare il rapporto col padre, naufragato a causa di dispiaceri nati dopo la separazione con la madre.🔗 Leggi su Fanpage.it

#C'è-Posta-per-Te || A C'è Posta per Te, il padre Carmine cerca di riavvicinarsi al figlio Lorenzo.

Stefano De Martino è stato ospite a C'è Posta per Te per ascoltare la storia di Antonietta, madre di Chiara e Francesco, rimasti orfani del padre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il Volo a C’è Posta per Te - C'è posta per te Clip | Witty TV; C’è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni; Proposta di matrimonio a C'è posta per te, Giorgia regala il viaggio di nozze; Non deve elemosinare amore: i figli di Antonino a C’è posta per te fanno pace col padre ma non sono convinti.

A C’è Posta per Te Melania e Katia provano a riavvicinarsi al padre: Mi hanno sp***anato su FacebookA C'è Posta per te del 14 febbraio la storia di due figlie che fanno di tutto per recuperare il rapporto col padre, naufragato a causa di dispiaceri nati ... fanpage.it

ELISA RINGRAZIA CLARA A C’È POSTA PER TE 2026 DOPO MORTE GENITORI: ARRIVA LUCA ARGENTERO/ Regalo specialeElisa ringrazia Clara a C'è posta per te 2026 dopo morte genitori: arriva la sopresa di Luca Argentero, lei: Sei la mia ancora ... ilsussidiario.net

Michelle mantiene uno stile elegante e senza sforzo, mentre Melania opta per un look raffinato e d'impatto. Quale look bianco sembra giusto per questo momento e perché #MichelleObama #MelaniaTrump #WhiteLook #fblifestyle Getty Images facebook