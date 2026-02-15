Nel 1980, nella regione spagnola dei Paesi Baschi, si diffondeva il timore per le azioni di una terrorista dell’ETA nota come

Anni Ottanta, Euskadi, che si legge Paese Basco. C’è una terrorista dell’Eta che semina la strage, tutti la conoscono come la Tigresa, la «Tigre», la chiamano così per la sua freddezza, per la sua spietatezza e anche per i suoi bellissimi occhi azzurri. Il vero nome di questa donna seduttiva e inafferrabile è Idoia López Riaño ed è stata accusata di 23 omicidi commessi tra il 1984 e il 1986. Arrestata in Francia nel 1996, condannata in Spagna nel 2002 a più di duemila anni di prigione venne liberata nel 2017, dopo il suo pentimento, le scuse ai parenti delle vittime, la rinuncia alla violenza e la sua espulsione dall’Eta, il braccio armato dell’indipendentismo basco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A caccia di "Belve" nella Spagna dell’Eta

Il 31 dicembre, Sergiu Tarna, giovane barista moldavo di 25 anni, è stato ucciso a Malcontenta di Mira in un episodio definito dal pm come un'esecuzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.