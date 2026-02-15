A Senigallia, una coppia di età molto diversa ha deciso di sposarsi, suscitando l'interesse della polizia. L'uomo ha 76 anni e la donna 26, e il loro matrimonio è stato celebrato nel 2025. La polizia sta verificando che tutto sia avvenuto secondo le regole. La coppia ha scelto di unire le proprie vite in municipio, attirando l’attenzione di chi segue le storie di relazioni insolite.

SENIGALLIA L’amore non ha età e quando scoppia la scintilla nulla lo può fermare. Ne sa qualcosa una coppia che nel 2025 è convolata a nozze in Municipio: 76 anni lui, 26 lei. Il marito nato nel 1949 e la moglie nel 1999. Mezzo secolo di distanza anagrafica. Un dettaglio rimasto sulla carta perché il sentimento, che li ha portati a compere il grande passo, ha sfidato il tempo e ogni pregiudizio. Più forte pure delle malelingue. I timori Già, perché una copia delle pubblicazioni, esposte all’albo pretorio, sono arrivate pure in Commissariato. Lui anziano e italiano, lei giovane e straniera. Sembrava un cliché. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - A 76 anni sposa una ragazza di 26 a Senigallia, la polizia indaga: è tutto regolare

Una donna di 76 anni si sposa con il marito malato, lasciando circolare dubbi sulle sue motivazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.