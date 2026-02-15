17 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 17 febbraio, giorno che segna il 48º del calendario gregoriano, porta con sé un cielo favorevole per chi è nato in questa data. Le persone nate oggi sono note per la loro autonomia e il coraggio di affrontare le sfide, mostrando una spinta forte verso l’indipendenza mentale. Molti di loro, infatti, hanno una predisposizione a seguire le proprie idee, anche quando gli altri esitano.

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è indipendente e coraggioso, con una forte tensione verso la libertà di pensiero. È una persona che non teme di andare controcorrente e che difende con fermezza le proprie idee. Santo del giorno: Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria. Fatti salienti: Nel 1600 Giordano Bruno viene condannato al rogo in Campo de’ Fiori a Roma per eresia, dopo aver rifiutato di abiurare le sue idee sull’infinità dell’universo e la libertà di pensiero. ARIETEAmore – Sei diretto e determinato, ma oggi rischi di essere troppo impulsivo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 17 gennaio porta con sé l'influenza degli astri, offrendo spunti e riflessioni per chi desidera conoscere meglio il proprio segno zodiacale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.