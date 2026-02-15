12h Bathurst | Valentino Rossi si conferma sul podio Mercedes torna a vincere

Valentino Rossi ha ottenuto di nuovo un piazzamento sul podio alla 12 Ore di Bathurst, la prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge, dopo aver affrontato condizioni di pioggia intensa che hanno reso difficile la gara.

Valentino Rossi si conferma sul podio della 12 Ore di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’, iscritto all’evento australiano insieme a Raffaele Marciello ed ad Augusto Farfus al volante di una BMW M4 GT3 EVO GT3 schierata da WRT, torna in Top3 dopo il secondo posto del 2025. La corsa è stata firmata per la prima volta da Maro EngelMikael GrenierMaxime Martin, portacolori di Mercedes e del Team GMR. Recupero dalla 29ma alla prima posizione per l’AMG GT3 EVO n. 888, semplicemente superiore alla concorrenza nel finale. Maxime Martin è stato abile nel finale ad approfittare di un contatto in fase di ripartenza da una Safety Car tra la BMW n. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questo weekend a Bathurst si corre la 12 Ore, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di motori.

Valentino Rossi si prepara a iniziare il 2026 con un emozionante debutto internazionale.

