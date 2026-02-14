Zoe Trinchero chiesa gremita per i funerali della 17enne uccisa a Nizza Monferrato FOTO

Zoe Trinchero è stata uccisa a Nizza Monferrato, e la comunità locale si raduna in chiesa per i suoi funerali. La ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, provocando dolore e sgomento tra i cittadini. La chiesa era piena di persone che vogliono rendere omaggio alla giovane, mentre la polizia indaga sul motivo dietro questa tragedia.

Nizza Monferrato piange Zoe: un femminicidio scuote l'Italia, la comunità in lutto. Nizza Monferrato, provincia di Asti, è in lutto per la scomparsa di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia della giovane vittima. Il ventenne Alex Manna, reo confesso, è in custodia cautelare con l'accusa di omicidio aggravato. Una cerimonia funebre toccante sotto la pioggia. La chiesa di Sant'Ippolito ha ospitato questa mattina i funerali di Zoe Trinchero, celebrati dal vescovo di Acqui Terme, Luigi Testore, insieme ai parroci locali, Claudio Montanaro e don Paolino Siri.