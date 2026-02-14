Zoe Trinchero chiesa gremita per i funerali della 17enne uccisa a Nizza Monferrato FOTO

Da ameve.eu 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zoe Trinchero è stata uccisa a Nizza Monferrato, e la comunità locale si raduna in chiesa per i suoi funerali. La ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, provocando dolore e sgomento tra i cittadini. La chiesa era piena di persone che vogliono rendere omaggio alla giovane, mentre la polizia indaga sul motivo dietro questa tragedia.

Nizza Monferrato piange Zoe: un femminicidio scuote l’Italia, la comunità in lutto. Nizza Monferrato, provincia di Asti, è in lutto per la scomparsa di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia della giovane vittima. Il ventenne Alex Manna, reo confesso, è in custodia cautelare con l’accusa di omicidio aggravato. Una cerimonia funebre toccante sotto la pioggia. La chiesa di Sant’Ippolito ha ospitato questa mattina i funerali di Zoe Trinchero, celebrati dal vescovo di Acqui Terme, Luigi Testore, insieme ai parroci locali, Claudio Montanaro e don Paolino Siri.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Zoe Trinchero, a Nizza Monferrato i funerali della 17enne: una folla a darle l'ultimo saluto

Zoe Trinchero è morta a causa di un incidente stradale a Nizza Monferrato, dove centinaia di persone si sono radunate per ricordarla.

Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

L'ultimo saluto a Zoe Trinchero, a Nizza sono iniziati i funerali nella chiesa di Sant'Ippolito [FOTO E VIDEO]Le esequie una settimana dopo il brutale omicidio della 17enne. Lutto cittadino anche a Canelli, Agliano e Montegrosso ... lanuovaprovincia.it

zoe trinchero chiesa gremitaAddio a Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni.A Nizza Monferrato in centinaia ad attendere la bara bianca. Durante la funzione celebrata dal vescovo di Acqui, il parroco ha invitato a pregare anche per chi ha sbagliato. Poi centinaia di palloncin ... rainews.it