Zoe Trinchero a Nizza Monferrato i funerali della 17enne | una folla a darle l' ultimo saluto

Zoe Trinchero è morta a causa di un incidente stradale a Nizza Monferrato, dove centinaia di persone si sono radunate per ricordarla. La ragazza di 17 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato, lasciando la comunità sconvolta. I suoi amici e parenti hanno partecipato ai funerali, portando fiori e foto di Zoe. La folla si è stretta attorno alla famiglia, cercando di trovare conforto tra i volti noti e le lacrime.

Tutta la comunità di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è riunita sabato mattina per dare l'ultimo saluto a Zoe Trinchero, la 17 enne uccisa la notte tra venerdì e sabato scorsi. Sul sagrato della chiesa di Sant'Ippolito una gigantografia della ragazza, con il messaggio scritto dalla madre, accoglie la bara bianca: "Finalmente dopo tre giorni ho dormito, dormito poche ore, ma veramente e sognato. Il sogno era contorto, non lo ricordo bene – scrive la mamma – ricordo solo te, di spalle eri bionda (tu bionda, te lo immagini), sfuggente. Cercavo di raggiungerti ma non ci sono riuscita. Ci ho provato però, non urlavo, non parlavo ma infine ti sei girata e hai sorriso.