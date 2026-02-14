Zingerle e Talacci in Top 10 nel gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden Successo dell’austriaco Sturm

Zingerle e Talacci hanno conquistato due piazzamenti nella top 10 al gigante di Coppa Europa di Berchtesgaden, portando a casa punti preziosi per l’Italia. La gara si è svolta sulle piste innevate della Baviera, dove gli atleti hanno dato il massimo sotto un cielo grigio. Nel frattempo, l’austriaco Sturm ha dominato la competizione, vincendo con un vantaggio consistente.

Termina con due ottimi piazzamenti in Top 10 per i colori azzurri il gigante di Coppa Europa di sci alpino disputato in Germania sulle nevi di Berchtesgaden. Hannes Zingerle e Simon Talacci chiudono nelle prime dieci posizioni nella gara vinta dall'austriaco Joshua Sturm. Sturm, undicesimo al termine della prima discesa, timbra una seconda prova maiuscola che gli garantisce il successo con il tempo di 1:44.72. L'austriaco precede l'americano Bridger Gile, secondo con 1:44.99 e staccato di +0.27. Completa il podio l'elvetico Fadri Janutin, terzo a +0.30. Conclude in quarta posizione il francese Thomas Lardon, +0.