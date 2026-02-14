Zingerle e Talacci entrano nella Top 10 del gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden vittoria per l' austriaco Sturm

Zingerle e Talacci sono entrati nella top ten del gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden, dopo aver migliorato i loro piazzamenti rispetto alla precedente gara. Lo hanno fatto grazie a discese rapide e tecniche, che hanno permesso loro di conquistare posizioni importanti nella classifica finale. Nel frattempo, l'austriaco Sturm ha vinto la competizione davanti a un pubblico di appassionati italiani e stranieri. La gara si è svolta sulle piste innevate di Berchtesgaden, dove gli atleti hanno affrontato condizioni di neve variabile.

La competizione di coppa Europa di sci alpino disputata sulle nevi di Berchtesgaden ha regalato ottime performance da parte dei rappresentanti italiani, che si sono distinti piazzandosi tra i primi dieci in una gara overall molto combattuta. Le elevate capacità di gestione delle piste e la determinazione degli atleti italiani hanno reso questa tappa una dimostrazione significativa del progresso nel settore dello sci alpino continentale. Il podio è stato conquistato dall'austriaco Joshua Sturm, che ha siglato il miglior tempo finale di 1:44.72, grazie a una seconda prova esplicativa. La sua progressione ha permesso di consolidare il primato dopo essere stato fuori dalla top ten nella prima discesa.