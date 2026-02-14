zelensky a monaco incontri con rubio e vertici nato

Volodymyr Zelensky si trova a Monaco per discutere della crisi in Ucraina, dopo aver ricevuto informazioni sulla possibilità di ulteriori aiuti militari. Oggi, il presidente ucraino ha incontrato funzionari statunitensi, esponenti della NATO e leader europei, concentrandosi sulle prossime mosse per rafforzare la resistenza del suo paese. Tra gli incontri più attesi, quello con il senatore Rubio e i vertici dell’Alleanza Atlantica.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky terrà a Monaco incontri con funzionari statunitensi ed altri funzionari NATO e capi di Stato europei. In particolare vedrà il segretario generale della Nato e il Primo ministro del Regno Unito, oltre a pronunciare diversi discorsi pubblici. L’ha annunciato il suo portavoce, Serhii Nykyforov, e lo riporta Ukrainska Pravda. Zelensky, tanti i colloqui. Il programma inizierà con i colloqui tra Zelensky e il Primo ministro britannico Keir Starmer all’hotel Bayerischer Hof, sede della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Durante la giornata sono previsti due incontri ufficiali sul fronte statunitense. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Luca Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato di sperare di vedere Zelensky a Monaco durante il prossimo vertice internazionale, mentre l’Ucraina affronta nuovi attacchi russi.

Oggi a Berlino si riuniscono i leader europei, i vertici dell’UE e della NATO per discutere della crisi in Ucraina.

