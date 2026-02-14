Zelenskiy says US too often asks Ukraine not Russia for concessions

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha criticato gli Stati Uniti, affermando che spesso chiedono a Kiev di fare concessioni invece di rivolgersi direttamente a Mosca. Zelenskiy ha sottolineato che questa strategia mette pressione sull’Ucraina, che si trova nel mezzo del conflitto. Durante un incontro con i giornalisti, ha citato come esempio le richieste di abbassare le posizioni militari, anche se il governo di Kiev preferirebbe negoziare con la Russia. La sua critica arriva mentre le tensioni tra le due parti continuano a crescere.

KYIV, Feb 14 (Reuters) - Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy expressed hope on Saturday that U.S.-brokered peace talks next week in Geneva will be serious and substantive, but he voiced concern that Ukraine was being asked "too often" to make concessions. "The Americans often return to the topic of concessions and too often those concessions are discussed only in the context of Ukraine, not Russia."