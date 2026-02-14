Youtube lancia app dedicata per apple vision pro con supporto a 8k e video spaziali

YouTube ha annunciato il lancio di un'app dedicata per Apple Vision Pro il 12 febbraio 2026, portando i video in 8K e contenuti spaziali direttamente sul visore. La nuova applicazione permette agli utenti di guardare video ad alta risoluzione e sperimentare contenuti immersivi in modo più semplice e immediato. Questo aggiornamento punta a offrire un’esperienza più coinvolgente rispetto alle versioni precedenti, con un'interfaccia ottimizzata per il visore e supporto per video a 360 gradi. La novità si inserisce in un mercato sempre più competitivo, dove le aziende cercano di distinguersi con contenuti innovativi e tecnologie avanzate

L'analisi sintetizza l' arrivo dell'app YouTube su visionOS, annunciato il 12 febbraio 2026, e ne descrive le funzionalità principali, l' esperienza utente migliorata e il contesto competitivo del settore. si evidenziano le novità chiave rispetto al periodo iniziale, quando l'accesso era limitato al solo browser Safari. youtube su visionos: caratteristiche principali. la nuova applicazione ufficiale consente di guardare video standard e YouTube Shorts su un grande schermo virtuale di qualità cinema, offrendo un'esperienza visiva molto più immersiva rispetto all'uso precedente del browser. all'interno dell'app è presente una sezione dedicata, chiamata Spatial, che permette l'esplorazione di contenuti immersivi come video 3D, VR180 e video a 360 gradi.