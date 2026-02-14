WTA Doha 2026 Muchova piega Mboko e torna a vincere un titolo dopo quasi sette anni

Karolina Muchova ha vinto il torneo WTA di Doha 2026, dopo aver battuto Mboko in finale, perché ha mostrato una tenacia superiore. La tennista ceca, che non conquistava un titolo dal 2019, ha dominato l’incontro grazie a una prestazione solida e aggressiva. La vittoria le permette di tornare al top e di aggiungere un trofeo importante alla sua carriera. La finale si è giocata sul cemento Doha, con condizioni di gioco favorevoli per il suo stile di gioco.

La finale del primo torneo 1000 stagionale si risolve con il successo di una tennista dal talento cristallino. Nell’ultimo atto del torneo di Doha la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero quattordici, piega la canadese Victoria Mboko 6-4 7-5 in un’ora e trentaquattro minuti e torna così a vincere un titolo che mancava da Seoul 2019. La nordamericana difende a zero il servizio di apertura, più complicato l’inizio della sua rivale che firma l’1-1 ai vantaggi. La contesa prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti fino al settimo gioco quando la ceca firma il break del 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Doha 2026, Muchova piega Mboko e torna a vincere un titolo dopo quasi sette anni WTA Doha 2026, Mboko sfida Muchova per il titolo Victoria Mboko ha deciso di sfidare Karolina Muchova nelle semifinali di Doha 2026 dopo aver battuto una favorita nel turno precedente, dimostrando grande determinazione. WTA Doha 2026, Mboko e Sakkari in semifinale. Finisce sogno di Cocciaretto Questa mattina si sono giocate le ultime partite dei quarti di finale a Doha. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: WTA Doha e Dubai, 14 febbraio 2026: analisi e precedenti di Muchova-Mboko e Cocciaretto-Zakharova; Doha su SuperTennis: Mboko vola in top ten e sfida Muchova per il titolo (live sabato alle 16); WTA Doha 2026, Mboko sfida Muchova per il titolo; WTA Doha: Muchova rimonta Sakkari, terza finale ‘1000’ per Karolina. WTA Doha: Muchova rimonta Sakkari, terza finale ‘1000’ per KarolinaTennis - WTA | Avanti set e break, Maria Sakkari cede il passo per la quinta volta consecutiva a Karolina Muchova, che torna in finale dopo oltre un anno. Sfiderà Mboko ... ubitennis.com WTA Doha 2026, Mboko sfida Muchova per il titoloIl torneo WTA di Doha torna in campo per il penultimo atto, è il momento delle semifinali. Saranno la canadese Victoria Mboko, decima favorita del ... oasport.it WTA Doha: Muchova rimonta Sakkari, terza finale '1000' per Karolina x.com #annakalinskaya78 out #Doha Sconfitta 6/3 6/4 da #karolinaMuchova facebook