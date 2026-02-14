WrestleMania 42 ha attirato l’attenzione sui prezzi dei biglietti dopo che gli organizzatori hanno deciso di ridurli per riempire gli stadi. La decisione deriva dalla scarsa vendita dei biglietti nelle ultime settimane, che ha spinto gli organizzatori a offrire sconti fino al 30%. Questa mossa mira a convincere più tifosi a partecipare all’evento previsto il prossimo mese, con biglietti disponibili anche per le partite di prima fila a prezzi più accessibili.

La marcia verso WrestleMania 42 ha preso una piega inaspettata, centrando l’attenzione sul costo dei biglietti invece che sull’azione sul ring. Nonostante le rassicurazioni interne sul mantenimento dei prezzi, è stata l’offerta promozionale a dare una svolta: l’Allegiant Stadium ha lanciato una promozione lampo che permette uno sconto del 25% sui ticket, valido fino alla mezzanotte del 16 febbraio, con l’utilizzo del codice WINTER. L’obiettivo è stimolare una domanda meno dinamica rispetto alle previsioni iniziali. La misura immediata ha l’intento di favorire l’acquisto rapido, evidenziando una strategia rivista per arginare un ritmo di vendita al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

WrestleMania 42: sconti sui biglietti per riempire gli stadi

La WWE ha deciso di modificare i piani per i biglietti di WrestleMania 42, a causa delle incertezze legate alla pandemia.

