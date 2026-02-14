Wish Parade nel centro storico di Firenze Rivendichiamo la difesa degli spazi di libertà VIDEO

È tornata la Wish Parade a Firenze, questa volta non a Porta Romana, ma in centro, in piazza Massimo D’Azeglio è partito un corteo che ha protestato contro sgomberi, repressione e guerra. Il tempo non ha aiutato, con la pioggia per tutto il tempo si è posticipato l’inizio del corteo che contava una quarantina di partecipanti a cui si sono poi aggiunte altre decine di ragazzi in uscita dal liceo Michelangelo. Si è concluso in piazza Santissima Annunziata, mentre in origine doveva terminare in via Santa Reparata, nello spazio comune “La polveriera”, un po’ simbolo della manifestazione che chiede rimanga lo spazio sociale e non si proceda allo sgombero.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

