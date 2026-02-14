Wish Parade nel centro storico di Firenze Rivendichiamo la difesa degli spazi di libertà VIDEO
È tornata la Wish Parade a Firenze, questa volta non a Porta Romana, ma in centro, in piazza Massimo D’Azeglio è partito un corteo che ha protestato contro sgomberi, repressione e guerra. Il tempo non ha aiutato, con la pioggia per tutto il tempo si è posticipato l’inizio del corteo che contava una quarantina di partecipanti a cui si sono poi aggiunte altre decine di ragazzi in uscita dal liceo Michelangelo. Si è concluso in piazza Santissima Annunziata, mentre in origine doveva terminare in via Santa Reparata, nello spazio comune “La polveriera”, un po’ simbolo della manifestazione che chiede rimanga lo spazio sociale e non si proceda allo sgombero.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Nel cuore del centro storico di Penne, nasce la casa di Babbo Natale, un luogo magico dedicato ai più piccoli per scrivere le proprie lettere dei desideri.
Wish parade, 10mila in corteo per la città. Musica, danze e cori contro il dl sicurezzaCorteo con almeno 10mila persone, secondo le autorità, per la Wish Parade di ieri a Firenze. La manifestazione organizzata da collettivi di sinistra – che unisce varie componenti offrendo un punto di ... lanazione.it
Firenze, musica e slogan contro il decreto sicurezza: in 10mila per la Wish ParadeCori, musica e molti slogan per un corteo lunghissimo. E poi bolle di sapone e striscioni come «Liberiamo i desideri contro i vostri divieti». A migliaia hanno sfilato per le strade di Firenze sabato ... corrierefiorentino.corriere.it
