Wierer delusa Vittozzi realista Anterselva sorride alla norvegese Kirkeeide

Dorothea Wierer si sente delusa dopo la gara di Anterselva perché non è riuscita a raggiungere i risultati sperati, mentre Lisa Vittozzi si mostra più realista e pronta a migliorare. La giornata di sprint olimpico ha mostrato due facce opposte per l’Italia: da un lato la delusione di Wierer, dall’altro la determinazione di Vittozzi, che ha dato il massimo. Sul podio si distingue però la norvegese Maren Kirkeeide, che con una prestazione perfetta al tiro e un tempo di 20’40”8 si aggiudica la vittoria.

Giornata dalle due facce per l'Italia nella sprint olimpica di Anterselva. Se da un lato arriva la delusione di Dorothea Wierer, dall'altro resta la consapevolezza di aver dato tutto per Lisa Vittozzi A prendersi la scena è però la giovane norvegese Maren Kirkeeide, impeccabile al tiro e vincitrice con il tempo di 20'40"8. Reduce dall'argento nella staffetta mista e dal quinto posto nella 15 km, Wierer incappa in una giornata complicata e chiude in 44ma posizione, compromettendo anche le ambizioni in vista dell'inseguimento. Decisivi i tre errori al poligono – due nella serie a terra – e un passo sugli sci lontano dai riferimenti migliori, con un distacco superiore ai due minuti dalla vincitrice.