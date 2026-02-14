Wanda Nara e Maxi Lopez si sono incontrati a sorpresa a Buenos Aires per festeggiare San Valentino, una decisione che ha sorpreso molti. Dopo anni di separazione e tensioni legate al divorzio del 2013, i due ex si sono riuniti davanti agli occhi dei fan in un evento pubblico. La presenza di entrambi allo stesso appuntamento ha attirato l’attenzione di chi segue le loro vite.

Probabilmente nessuno se lo aspettava, ma Wanda Nara e Maxi Lopez hanno deciso (loro malgrado?) di trascorrere insieme il San Valentino 2026. La notizia è stata resa pubblica dalla stessa imprenditrice attraverso un video sui social, in cui i due appaiono complici e rilassati in cucina mentre preparano dei dolci. Tra sorrisi e battute ironiche, la showgirl ha scherzato sul fatto che fosse "ovvio" ricevere un invito dall'ex marito per il giorno degli innamorati, confermando una ritrovata sintonia che ha lasciato i fan a bocca aperta. Il rapporto tra i due ha radici profonde e tormentate, segnate da un matrimonio terminato bruscamente nel 2013 in uno dei casi di cronaca rosa più discussi dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wanda Nara e Maxi Lopez insieme (a sorpesa) per San Valentino

Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.

Durante una puntata di MasterChef, Maxi Lopez e Wanda Nara si sono scambiati battute divertenti, tra riferimenti ai soldi e siparietti ironici.

