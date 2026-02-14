Von der Leyen | parole Rubio rassicuranti

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha commentato le dichiarazioni di Rubio, definendole rassicuranti. La leader europea ha insistito sul fatto che l’Europa deve ridurre la dipendenza da altri paesi, puntando su settori come difesa, energia, economia e digitale. Ha aggiunto che questa strategia è ora più urgente che mai, e ha citato esempi concreti di iniziative già avviate in questi ambiti.

11.30 "L'Europa deve diventare più indipendente: non c'è altra scelta. Difesa ed energia, economia e digitale". Così von der Leyen,presidente Commissione Ue,alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco. "D'accordo e "rassicurata" dalle parole di Rubio."Un buon amico, forte alleato" nel voler "costruire una Ue più forte". "Si potrebbe pensare che 'indipendenza' sia in contrasto con il nostro legame transatlantico, ma è il contrario. Europa indipendente è Europa forte e rende più forte l'alleanza transatlantica. Diamo vita alla difesa reciproca Ue".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Conferenza di Monaco, Von der Leyen: “Europa deve diventare più indipendente”. Rubio riapre il dialogo: “Gli Usa non vogliono dividere” Durante la conferenza di Monaco, Ursula von der Leyen ha affermato che l’Europa deve diventare più autonoma, sottolineando la necessità di rafforzare la propria indipendenza. Mercosur, Giansanti incontra Von Der Leyen Il rappresentante degli agricoltori europei, Giansanti, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Von Der Leyen. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ursula von der Leyen e il monito ai Paesi Ue: Il nostro peso sulla scena globale dipende dalla nostra forza sul piano economico; Geometria variabile Von der Leyen spinge l’Europa a più velocità per sbloccare gli investimenti; Raffaele Fitto a Connact: Spazio prezioso di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo; Italia e Germania cambiano la Ue. E l’unanimità non è più un tabù. Conferenza di Monaco, Von der Leyen: Europa deve diventare più indipendente. Rubio riapre il dialogo: Gli Usa non vogliono dividereSi è aperta con una standin ovation per il segretario di Stato statunitense la seconda giornata sulla sicurezza europea. In agenda, le relazioni trasatrlantiche e la guerra in Ucraina ... msn.com Rubio: Disaccordi perché Usa vogliono Europa forte. Von der Leyen: Necessaria più indipendenzaSecondo giorno di lavori, occhi puntati sui discorsi del Segretario di Stato Usa e del premier britannico Keir Starmer ... lastampa.it La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che al Consiglio europeo del 15 marzo saranno presentate alcune opzioni per abbassare i prezzi facebook Von der Leyen a La Stampa: “Dal confronto tra i leader un valore aggiunto, ora agire rapidamente” x.com