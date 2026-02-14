Volontari della Libertà La città ha ricordato le gesta dei cinquecento

I volontari della Libertà sono stati ricordati questa mattina in città, dove si sono radunati per onorare le gesta di cinquecento partigiani. La cerimonia si è svolta davanti a una lapide commemorativa, con la consegna di fiori da parte di studenti e cittadini. Durante l’evento, sono stati letti alcuni passaggi delle testimonianze dei protagonisti della Resistenza. La giornata mira a mantenere vivo il ricordo delle loro azioni contro le violenze del nazifascismo.

Una giornata nel ricordo e nella volontà di mantenere viva la fiamma della lotta per la libertà, contro le violenze e i soprusi del nazifascismo. Il 13 febbraio Empoli ricorda la partenza dei Volontari per la Libertà, 81 anni dopo quell’espressione di democrazia voluta da oltre 500 giovani di Empoli e del circondario che decisero, dopo che le loro terre erano state liberate, che era il momento di dare un sostegno concreto agli altri italiani ancora sotto il dominio della Repubblica Sociale e degli occupanti nazisti. Ieri mattina, di fronte alla lastra di piazza del Popolo che ricorda la partenza avvenuta nel 1945, è stata deposta una corona d’alloro in memoria di quelle gesta e dei volontari che purtroppo non ci sono più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

