Vladimir Putin, il leader russo, si collega al mondo della televisione grazie a un personaggio di finzione: Jude Law interpreta un ruolo ispirato a lui nel film

Vladimir Putin è il vero Grande Fratello russo. Le radici del suo potere, infatti, avrebbero a che fare nientemeno che con la mente di un autore di reality show: lo spin doctor Vadim Baranov, personaggio immaginario, protagonista del romanzo Il mago del Cremlino che da ieri è nelle sale, anche italiane, nella versione cinematografica diretta da Olivier Assays. Un film che nasce dalla conoscenza diretta tra il regista e l’autore del libro, Giuliano da Empoli, scrittore e professore italiano di Politica Comparata all’Istituto di studi politici di Parigi, ma anche dalla collaborazione con la penna di un altro grande scrittore, il francese Emmanuel Carrère che ha trovato i modi più giusti per dar vita a soggetto e sceneggiatura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, il lato oscuro dello zar ha il volto di Jude Law

Il film “Il Mago del Cremlino” con Jude Law nei panni di Putin ha attirato subito l’attenzione al Festival di Venezia 82.

Jude Law interpreta Putin in un film che mette in luce qualcosa di inaspettato: il leader russo ha un’ossessione per Stalin.

