Viviano fa causa al Fondo di Fine Carriera | la ricostruzione della vicenda che ha coinvolto l’ex portiere Tutti i dettagli

Antonio Viviano ha deciso di intentare una causa contro il Fondo di Fine Carriera dopo aver scoperto che i pagamenti delle sue pensioni sono stati sospesi senza preavviso. L’ex portiere, che ha giocato per diversi club di Serie A, ha spiegato di aver ricevuto avvisi contraddittori e di aver tentato più volte di chiarire la situazione senza successo. La disputa riguarda circa 50 mila euro che, secondo lui, gli spettano e che non ha ancora ricevuto. Nei prossimi giorni, Viviano presenterà un ricorso ufficiale, sperando di ottenere una risposta rapida.

