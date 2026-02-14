Viviano denuncia il Fondo di Fine Carriera | la storia completa dell' ex portiere

Viviano ha denunciato il Fondo di Fine Carriera, accusandolo di aver ritardato ingiustamente il pagamento delle sue indennità. La sua richiesta nasce da mesi di attese e ritardi nel ricevere i soldi che gli spettano dopo aver concluso la carriera da portiere. La questione si è fatta più complicata quando Viviano ha scoperto che altre pensioni erano state periodicamente versate, mentre le sue restavano bloccate. Questa disputa mette in luce le difficoltà di alcuni calciatori nel ricevere in tempi certi le risorse promesse al termine dell’attività professionale.

Nel calcio italiano, una controversia finanziaria di rilievo coinvolge la gestione delle indennità di fine rapporto destinate ai professionisti. fondo di fine carriera, creato nel 1975 per presidiare tali proventi, è al centro di una scrutinio giudiziario guidato da Emiliano Viviano, portiere di esperienza con trascorsi in diverse squadre di vertice. la situazione ha innescato una procedura legale volta a chiarire i contorni patrimoniali della associazione e a definire diritti e accessi alle informazioni contabili. Viviano ha portato la questione al Tribunale di Roma, assistito dallo studio Offside FC e da T-legal, reagendo al rifiuto di visionare i bilanci dell'associazione.