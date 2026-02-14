Vivere Recanati | Maggiori informazioni sulle casette dell’acqua

Vivere Recanati ha presentato un’interrogazione scritta al sindaco per chiedere chiarimenti sulla gestione e sulle certificazioni delle casette dell’acqua, un progetto avviato più di quindici anni fa e ancora attivo sul territorio. La richiesta nasce dopo alcune segnalazioni di cittadini che hanno riscontrato problemi di funzionamento e mancanza di documenti ufficiali. La questione riguarda anche le verifiche periodiche e la conformità alle norme ambientali, aspetti fondamentali per garantire la sicurezza degli utenti.

Il movimento Vivere Recanati ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco, per fare chiarezza sulla gestione e sullo stato delle certificazioni delle casette dell’acqua sul territorio comunale, da oltre quindici anni un progetto green per Recanati e per i Comuni serviti da Astea. Un servizio che ha contribuito alla riduzione dell’uso della plastica e che offre acqua di buona qualità a costi contenuti. Nel tempo le installazioni si sono moltiplicate: dalla prima casetta in via Loreto si è passati a Le Grazie, Fonti San Lorenzo, Sambucheto, fino a Villa Musone, nella zona di Loreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

